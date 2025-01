BoE adia regras bancárias de Basiléia em um ano, UE diz que está avaliando opções

A União Europeia - que atualmente planeja implementar as reformas um ano antes, a partir de janeiro de 2026 - disse que considerará seus próximos passos, mas afirmou que é do "interesse de todos" implementá-las integralmente e dentro do prazo.

"A UE está agora considerando quais medidas tomar em relação a isso, à luz dos desenvolvimentos em outras jurisdições, incluindo os EUA e o Reino Unido", disse um porta-voz da Comissão Europeia.

As reformas enfrentaram forte oposição dos bancos norte-americanos e analistas dizem que elas podem ser atenuadas ou eliminadas no novo governo de Donald Trump, após a saída do principal regulador bancário Michael Barr.

O governo trabalhista da Reino Unido tem pressionado os órgãos reguladores britânicos para que façam mais para promover o crescimento, com a ministra das finanças, Rachel Reeves, reiterando na quinta-feira que os órgãos de controle têm um papel fundamental a desempenhar.

A declaração do BoE sobre a regulamentação da Basileia 3.1 foi publicada por seu braço regulador, a Prudential Regulation Authority (PRA), que tomou a decisão em consulta com o Tesouro britânico.

"Isso dá mais tempo para que surjam mais esclarecimentos sobre os planos para sua implementação nos Estados Unidos", disse a PRA, acrescentando que foram levadas em conta considerações de competitividade e crescimento.