Dólar acima de R$5,70 é caro para os fundamentos do país, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O câmbio não é fixo no Brasil e seu patamar depende de variáveis que não estão sob o controle da área econômica do governo, porém o dólar num nível acima de R$5,70 é caro para os fundamentos do país, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta sexta-feira.

"Se eu dissesse que hoje eu compraria o dólar a 6 reais? Não, eu não compraria acima de 5,70 reais", afirmou em entrevista à CNN Brasil. "Na minha opinião, qualquer coisa acima de 5,70 é caro para os fundamentos da economia brasileira hoje."

(Reportagem de Bernardo Caram)