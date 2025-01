Dólar tem leve baixa com mercado de olho em posse de Trump e Fed

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,27%, a 6,050 reais na venda.

Com a iminência do retorno de Trump à Casa Branca, os investidores estão com as atenções voltadas para os EUA, uma vez que buscam saber com que agressividade e rapidez o presidente eleito implementará suas promessas de campanha, incluindo controle mais rígido da inflação e tarifas de importação.

Nesse ponto, os mercados digeriam comentários do indicado de Trump para comandar o Departamento do Tesouro, Scott Bessent, durante audiência no Senado na véspera, com analistas projetando que o veterano de Wall Street possa levar uma abordagem mais cautelosa para as políticas do novo governo.

Bessent defendeu que o dólar continue sendo a moeda de reserva global e argumentou que a implementação de tarifas pelo novo governo poderia ser tanto um meio para se combater práticas comerciais injustas no exterior como uma ferramenta de negociação.

Os agentes financeiros também continuam precificando as chances do Federal Reserve reduzir ainda mais a taxa de juros este ano, após comentários de um membro do Fed e dados econômicos que elevaram a expectativa por um maior afrouxamento da política monetária.

O diretor do banco central norte-americano Christopher Waller disse na quinta que a inflação deve continuar desacelerando no país, permitindo, possivelmente, que o Fed reduza os juros mais cedo e mais rápido do que o esperado.