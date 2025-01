FMI eleva projeção de crescimento dos EUA e alerta países contra protecionismo e subsídios

Mas disse que o crescimento global permaneceu abaixo da média histórica de 3,7% de 2000 a 2019, e alertou os países contra medidas unilaterais, como tarifas, barreiras não tarifárias ou subsídios que poderiam prejudicar parceiros comerciais e estimular retaliações.

Tais políticas "raramente melhoram as perspectivas domésticas de forma duradoura" e podem deixar "todos os países em pior situação", disse o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, em um blog divulgado nesta sexta-feira.

A nova previsão do FMI surge dias antes da posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que propôs uma tarifa de 10% sobre as importações globais, imposto de 25% sobre as importações do Canadá e do México até que eles reprimam as medicamentos e os imigrantes que cruzam as fronteiras para os EUA, e uma tarifa de 60% sobre produtos chineses.

"Uma intensificação de políticas protecionistas, por exemplo, na forma de uma nova onda de tarifas, poderia exacerbar as tensões comerciais, diminuir os investimentos, reduzir a eficiência do mercado, distorcer os fluxos comerciais e novamente interromper as cadeias de oferta", disse o FMI, observando que o crescimento pode sofrer tanto no curto quanto no médio prazo.

Gourinchas disse à Reuters que há claramente uma "tremenda incerteza" sobre as políticas futuras dos EUA, o que já está afetando os mercados globais, mas o credor global precisa esperar por detalhes para tirar conclusões mais claras.

O aumento da confiança e do sentimento positivo nos EUA pode impulsionar a demanda e estimular o crescimento no curto prazo, mas a desregulamentação excessiva, especialmente no setor financeiro, pode "gerar dinâmicas de expansão e retração para os Estados Unidos no longo prazo, com repercussões para o resto do mundo", escreveu o FMI.