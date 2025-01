Haddad diz que Bolsonaro pode estar por trás de notícias falsas sobre Pix por ter sido alvo da Receita

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira acreditar que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode estar por trás das notícias falsas sobre uma suposta taxação de transações por Pix após ele e sua família terem sido alvo de fiscalizações da Receita Federal, e defendeu o governo de críticas sobre sua comunicação.

"Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso, porque o PL (partido do ex-presidente) financiou o vídeo do Nikolas", disse Haddad em entrevista à CNN Brasil, se referindo a um vídeo em que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) faz alusões à possibilidade de o governo instituir no futuro uma taxação a transações por meio do Pix.