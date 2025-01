Ibovespa sobe na abertura com ajuda de China

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta sexta-feira, com ações da Vale entre os principais suportes na esteira da alta dos futuros do minério de ferro no exterior e dados econômicos da China no último trimestre do ano passado acima das previsões de economistas.

Às 10h08, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,14%, a 121.398,77 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 12 de fevereiro, tinha elevação de 0,17%.

(Por Paula Arend Laier)