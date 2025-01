Instalação de eólicas no Brasil cai 31,25% em 2024, setor de energia vê retomada em 2027

Um dos pontos de atenção para o ONS é a geração distribuída, que até 2029 deve superar 50 GW e se tornar a segunda maior fonte do país, conforme as projeções do operador. Esses sistemas, conectados na rede de distribuição de energia, não são controláveis ou supervisionados em tempo real pelo ONS, desafiando o trabalho da operação do SIN.

O avanço das fontes renováveis, que contaram com pesados incentivos e subsídios nos últimos anos, levou a um recorde de expansão da matriz em 2024, com acréscimo de 10,8 GW puxado pela solar, de acordo com levantamento realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Mas as hidrelétricas ainda são a principal fonte de geração, com 109,9 GW de potência, ou 52,6% do total.

(Por Letícia Fucuchima)