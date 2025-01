Porto Velho registra onda de violência por grupos criminosos com 13 mortos

A polícia de Porto Velho afirma que os ataques são uma retaliação da facção criminosa Comando Vermelho a ações policiais realizadas nos últimos meses em um conjunto habitacional da cidade dominado pela organização criminosa, de acordo com o portal de notícias G1.

Criado no Rio de Janeiro, onde controla diversas comunidades, o Comando Vermelho tem crescido em influência na região amazônica nos últimos anos.

Segundo Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os atos de violência em Porto Velho decorrem de uma reação do Comando Vermelho à morte de uma liderança do grupo. A facção predomina na Região Norte, ainda que Roraima tenha maior presença de outro grupo criminoso, o Primeiro Comando da Capital (PCC), fundado em São Paulo.

Segundo Lima, a violência na Região Norte era historicamente ligada a conflitos relacionados à expansão da fronteira agrícola e ações ligadas a causas ambientalistas e aos povos originários. Contudo, o estudioso disse que a violência na região mudou de patamar a partir de 2017 diante da disputa de grupos criminosos pelo controle de território e de rotas do tráfico de drogas para os mercados consumidores.

Soma-se a isso, acrescentou, as polícias locais tem baixa capacidade institucional para fazer frente a esse avanço do crime organizado. Rondônia, por exemplo, tem 1.342 quilômetros de extensão de fronteira com a Bolívia, um dos maiores países produtores de cocaína do mundo.

"A Amazônia é um ambiente perfeito para o crime, as facções controlam o território e definem as normas", disse Lima.