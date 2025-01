Produção manufatureira dos EUA acelera em dezembro

O setor manufatureiro, que responde por 10,3% da economia, estabilizou-se amplamente nos últimos meses depois que o banco central dos EUA começou a cortar a taxa de juros.

A produção de equipamentos aeroespaciais e de transporte diversos aumentou 6,3%. A greve dos trabalhadores das fábricas da Boeing, que terminou em novembro, afetou a produção industrial geral em setembro e outubro.

A produção de veículos automotores e peças caiu 0,6% no mês passado. A manufatura de bens duráveis aumentou 0,4%, também impulsionada por um aumento de 1,7% na produção de metais primários. A fabricação de bens não duráveis aumentou 0,7% em meio a ganhos amplos.

A produção de mineração avançou 1,8%, depois de cair 0,5% em novembro.

A produção de serviços públicos aumentou 2,1%, impulsionada por um aumento de 6,2% de gás natural em meio a temperaturas congelantes. Isso ocorreu depois de uma queda de 0,7% em novembro.

A produção industrial como um todo acelerou 0,9% no mês passado, com a produção de aeronaves e peças contribuindo com 0,2 ponto percentual, depois de aumentar 0,2% em novembro. Ela subiu 0,5% na comparação anual em dezembro e contraiu a uma taxa de 0,8% no quarto trimestre, depois de ter encolhido a um ritmo de 0,6% de julho a setembro.