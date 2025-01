Stournaras diz que afrouxamento monetário do BCE deve continuar

ATENAS (Reuters) - O Banco Central Europeu deve continuar com seu afrouxamento monetário e realizar uma série de cortes na taxa de juros nos próximos meses, uma vez que uma possível abordagem protecionista por parte dos Estados Unidos pode prejudicar o crescimento da zona do euro, disse o membro do banco Yannis Stournaras na quinta-feira.

Qualquer pressão adicional sobre o comércio mundial, decorrente de novas medidas protecionistas impostas pelos EUA e outros países, pode afetar o crescimento da zona do euro, levando a uma inflação abaixo da meta do BCE, disse Stournaras em um evento em Atenas.

"Por essas razões, o afrouxamento da política monetária deve continuar com uma série de cortes na taxa de juros nas próximas reuniões do Conselho do BCE", disse ele.