STOXX 600 sobe e caminha para quarto ganho semanal consecutivo após dados da China

Por Shashwat Chauhan

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa avançava nesta sexta-feira, com a queda dos rendimentos dos títulos públicos e dados econômicos positivos da China elevando a confiança, mantendo as ações no caminho certo para seu quarto aumento semanal consecutivo.

O índice STOXX 600 subia 0,7%, a 523,68 pontos, no caminho de um salto de mais de 2% na semana.