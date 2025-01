Wall Street caminha para ganho semanal em contagem regressiva para posse de Trump

Nove dos 11 setores do S&P 500 subiam, com o de tecnologia liderando os ganhos com um aumento de 1,4%, recuperando-se das quedas da sessão anterior.

A Nvidia ganhava 2,1% e a Broadcom avançava 2,2% depois que o Barclays elevou suas metas de preços para as ações, fazendo com que o índice de chips subisse 1,9%.

A Intel saltava 8,2% devido a especulações de uma aquisição.

Balanços melhores do que os esperados de grandes bancos e sinais de que a inflação está arrefecendo estimularam a tomada de riscos em Wall Street esta semana.

O índice bancário do S&P 500 e o de bancos regionais superavam o desempenho dos principais índices nesta semana, registrando avanços de cerca de 6,1% e 7,6%, respectivamente.

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, vai assumir a Casa Branca na segunda-feira e os investidores estarão atentos a qualquer informação sobre seus planos de cortes de impostos, tarifas, regulamentações e imigração em seu discurso de posse.