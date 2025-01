Vendas de champanhe francês são afetadas pelo mau humor do consumidor em 2024, dizem produtores

PARIS (Reuters) - As remessas de champanhe francês caíram quase 10% no ano passado, com incertezas econômicas e políticas afetando o apetite dos consumidores por esse vinho espumante em mercados importantes como a França e os Estados Unidos, disse a associação de produtores.

Em julho, os produtores pediram um corte no número de uvas colhidas este ano, depois que as vendas caíram mais de 15% no primeiro semestre de 2024. As remessas no ano inteiro caíram 9,2% em relação a 2023, chegando a 271,4 milhões de garrafas, informou o Comitê de Champagne.

“O champanhe é um verdadeiro termômetro do estado de espírito dos consumidores”, disse Maxime Toubart, presidente do Syndicat General des Vignerons e copresidente do comitê, em um comunicado na noite de sábado.