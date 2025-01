Argentina tem superávit comercial recorde de quase US$19 bi no primeiro ano de Milei presidente

Desde que assumiu o cargo no final de 2023, Milei apostou no aumento das exportações de grãos e energia, juntamente com a redução dos gastos públicos, em uma tentativa de controlar a inflação descontrolada.

O valor das exportações do ano passado foi de quase 80 bilhões de dólares, liderado pela agricultura e pecuária, enquanto as importações totalizaram quase 61 bilhões de dólares, de acordo com dados do órgão oficial de estatísticas do governo.

O Brasil foi o principal destino das exportações argentinas no ano passado, respondendo por 17% do total, seguido por compradores nos Estados Unidos e no Chile.

(Reportagem de Hernan Nessi e Aida Pelaez-Fernandez)