Audiência de processo da Nippon Steel sobre oferta pela U.S. Steel deve ocorrer entre fevereiro e março, diz Kyodo

TÓQUIO (Reuters) - A audiência para uma ação judicial que a Nippon Steel e a U.S. Steel moveram contra o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está marcada para fevereiro e março, informou a agência de notícias Kyodo nesta segunda-feira, sem citar fontes.

Em 6 de janeiro, as duas siderúrgicas entraram com a ação contra a ordem de Biden que bloqueou a planejada compra de 14,9 bilhões de dólares da U.S. Steel pela Nippon Steel alegando questões de segurança nacional.

(Reportagem de Kiyoshi Takenaka)