BC vende US$2 bi em dois leilões de linha, na 1ª intervenção no câmbio da era Galípolo

Ambas as vendas foram realizadas com base na taxa de câmbio da Ptax das 10h, que marcava 6,0781 reais. O BC não informou o motivo das operações.

Os leilões de linha foram anunciados no início da noite de sexta-feira, e ocorreram no mesmo dia da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

A autarquia costuma realizar leilões de linha nos finais de ano, em especial em dezembro, para atender à demanda por moeda para envio ao exterior.

Nesse sentido, a autoridade monetária vendeu um total de 32,6 bilhões de dólares ao mercado em dezembro, considerando operações de linha e operações de venda de moeda sem compromisso de recompra, em meio também a uma disparada do dólar.

A desvalorização da moeda brasileira no fim do ano passado veio na esteira da reação negativa do mercado ao duplo anúncio pelo governo no fim de novembro de um pacote de medidas de contenção de gastos e de um projeto de reforma do Imposto de Renda, o que elevou as preocupações com o controle das contas públicas.

Às 10h59, o dólar à vista caía 0,31%, a 6,0465 reais na venda.