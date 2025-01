China se divide entre 'esperança' e 'temor' com volta de Trump à Casa Branca

Ao mesmo tempo, o presidente eleito dos EUA tomou a atitude aparentemente conciliatória de convidar o presidente chinês Xi Jinping para participar de sua posse nesta segunda-feira. Xi enviou Han em seu lugar, um gesto de boa vontade, já que a China foi representada apenas por seu embaixador nas duas posses presidenciais anteriores dos EUA.

Em sua reunião no domingo, Han disse a Musk, nomeado por Trump para liderar um departamento destinado a criar um governo dos EUA mais eficiente, que ele "dá as boas-vindas à Tesla e a outras empresas dos EUA" para compartilhar os benefícios do desenvolvimento da China e contribuir para as relações entre a China e os EUA.

A reunião do vice-presidente com as empresas norte-americanas foi presidida pelo presidente-executivo da FedEx, Rajesh Subramaniam, do lado dos EUA, e contou com a presença dos diretores de oito empresas de diversos setores, incluindo tecnologia, bancos e logística, de acordo com um executivo norte-americano presente na sala, que acrescentou que a reunião ultrapassou o tempo previsto e foi muito cordial.

"(Han Zheng) é visto como alguém que, devido ao seu tempo em Xangai, entende as preocupações da comunidade empresarial estrangeira e entende de economia", disse Michael Hart, presidente da Câmara de Comércio dos EUA na China, à Reuters em Pequim.

Xi e Trump estavam otimistas depois de falarem por telefone na sexta-feira, com Trump chamando a conversa de "muito boa" e Xi dizendo que ambos esperavam um início positivo para as relações EUA-China.

Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, referiu-se a "um novo ponto de partida" nos laços entre a China e os EUA em uma coletiva de imprensa regular nesta segunda-feira.