Dólar cai em dia de posse de Trump e intervenção do BC de Galípolo no câmbio

O dólar à vista fechou em queda de 0,38%, aos 6,0420 reais. Em janeiro, a moeda acumula baixa de 2,22%. Às 17h32 na B3 o dólar para fevereiro -- atualmente o mais líquido -- cedia 0,52%, aos 6,0555 reais.

O principal evento do dia -- a posse de Trump na Presidência dos EUA – coincidiu com o feriado do Dia de Martin Luther King, que manteve a bolsa de Nova York fechada, reduzindo a liquidez nos mercados de moeda em todo o mundo.

Parte da pressão antes da posse foi retirada após uma matéria do Wall Street Jornal informar que Trump divulgará um memorando nesta segunda-feira instruindo as agências a investigarem os déficits comerciais e as práticas comerciais injustas, mas não adotará novas tarifas em seu primeiro dia no cargo.

Com isso, o dólar passou a ceder ante as divisas fortes e em relação a quase todas as moedas de países emergentes.

No Brasil, o movimento ainda encontrou suporte nos dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra no futuro) do Banco Central, nos quais foram injetados no sistema 2 bilhões de dólares.

Anunciados na noite de sexta-feira, os leilões desta manhã de segunda surpreenderam e, para alguns agentes, sugerem que o BC pode ter mudado a postura em relação às intervenções no mercado.