Fluxus, da J&F, faz oferta por ativos da Brava, dizem fontes

De acordo com uma das pessoas, que pediu anonimato devido à natureza privada das discussões, a Fluxus agora está buscando expandir ainda mais, principalmente no Brasil, Argentina, Bolívia e Peru.

A mesma fonte mencionou que o interesse da Fluxus nos ativos da Brava depende de análises mais aprofundadas.

A Brava, formada a partir da fusão entre a 3R e a Enauta, recebeu recentemente cinco propostas não vinculantes para seus ativos onshore, de acordo com uma das fontes. O mercado avalia os ativos onshore da Brava em cerca de 2 bilhões de dólares.

A J&F, cujos controladores também são os principais acionistas da gigante frigorífica JBS, tem interesses em vários segmentos, incluindo alimentos, higiene pessoal, celulose e papel, serviços financeiros e muito mais.

A J&F está continuamente buscando novos negócios, de acordo com as mesmas duas fontes. Fluxus e Ambar, o braço de geração e comercialização de energia da holding, no entanto, provavelmente estão entre as empresas de crescimento mais rápido do grupo, disse uma das pessoas.