Mercados ficam otimistas com retorno de Trump à Casa Branca

O dólar depreciou antes da posse, já que o governo Trump sinalizou que novas tarifas não serão impostas no primeiro dia de mandato do novo presidente.

"Embora suspeitemos que um bom grau de volatilidade ainda persistirá por algum tempo, esperamos que seu primeiro ano no cargo coincida com uma nova valorização do dólar e das ações dos EUA", disse James Reilly, economista sênior de mercados da Capital Economics.

Trump assume o cargo com uma agenda ambiciosa que abrange reforma comercial, repressão à imigração, cortes de impostos e flexibilização da regulamentação de criptomoedas. Gerentes de investimento estão ajustando portfólios em todas as classes de ativos, observando seu discurso de posse em busca de sinais que possam desencadear movimentos de mercado de curto prazo.

"A incerteza continua sendo a palavra de ordem, com todos atentos a respostas para perguntas como se a ameaça de tarifas se tornará realidade ou continuará sendo uma manobra de negociação no primeiro dia", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de mercado da CFRA Research, antes da posse.

Mas muitos esperam uma resposta relativamente branda aos comentários e ações iniciais do novo presidente.

Ainda assim, existe a possibilidade de que os planos tarifários de Trump possam aumentar ainda mais os temores de inflação que pressionam os preços dos títulos e das ações, enquanto os esforços para apertar os controles de imigração também podem repercutir nesses mercados. As medidas para flexibilizar a regulamentação impulsionaram ações dos bancos e fizeram criptomoedas dispararem.