Novo chefe de classificação da Fitch busca respostas sobre política dos EUA sob Trump

A Fitch rebaixou os EUA em agosto de 2023, tornando-se a segunda grande agência de classificação, depois da Standard & Poor's, a retirar de Washington sua classificação AAA.

A pontuação atual AA+ tem uma "perspectiva estável", o que significa que um rebaixamento ou uma atualização são improváveis no futuro próximo.

Mas as expectativas de que Trump adotará uma agenda agressiva de corte de impostos e desencadeará uma guerra comercial global estão gerando muita angústia em torno da dívida norte-americana, de 36 trilhões de dólares, que já cresce a uma taxa de 2 trilhões de dólares por ano.

"Acho que você teria algumas respostas", disse Longsdon, referindo-se à próxima revisão de classificação dos EUA, que deve ocorrer até o final de agosto.

"Certamente você teria tido a chance de ver como o processo legislativo está operando", disse ele, acrescentando sobre a questão de tarifas: "Será muito gradualista? Ou será menos gradualista? Eu simplesmente não sei".

A Fitch atualmente assume que as "taxas tributáveis" -- tarifas sobre produtos já sujeitos a tarifas, e não sobre todos os produtos -- serão aumentadas para 60% na China, para 25% no México e no Canadá e para 10% no resto do mundo.