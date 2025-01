Trump apresentará sua visão comercial mas ainda não adotará novas tarifas, diz WSJ

O memorando destaca a China, o Canadá e o México para análise, informou o jornal. Ele instrui as agências a avaliar a conformidade de Pequim com seu acordo comercial de 2020 com os EUA, bem como o status do Acordo EUA-México-Canadá, ou USMCA, informou o jornal.

Mas o memorando não impõe nenhuma nova tarifa, acrescentou o jornal.

Não houve nenhum comentário imediato dos assessores de Trump sobre a reportagem do Journal.

(Reportagem de Rami Ayyub e Doina Chiacu)