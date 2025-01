UE planeja proibir "produtos químicos eternos" em bens de consumo

Por Kate Abnett

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia pretende propor a proibição do uso de PFAS, ou "substâncias químicas eternas", em produtos de consumo e dar isenções para usos industriais essenciais, disse à Reuters a chefe de meio ambiente da UE.

As PFAS, ou Substâncias Perfluoroalquílicas e Polifluoroalquílicas, não se decompõem no meio ambiente, o que gera preocupações sobre as consequências de seu acúmulo nos ecossistemas, na água potável e no corpo de humanos e outros animais.