Aneel espera aprovar aditivo para renovação de concessões de distribuição em fevereiro

O contrato da EDP Espírito Santo expira em julho. No fim do ano passado, o CEO da EDP para América do Sul, João Marques da Cruz, havia estimado que a assinatura da prorrogação contratual poderia ocorrer "em abril ou maio" de 2025.

"Estamos trabalhando com a perspectiva de que haverá tempo suficiente, para que especialmente a EDP Espírito Santo tenha tempo hábil suficiente para avaliar os termos da renovação do seu contrato", completou Feitosa.

Ainda na entrevista, o diretor-geral da Aneel avaliou que os consumidores poderão ter bandeira tarifária verde, sem cobranças adicionais na conta de luz, ao longo deste ano, caso chuvas intensas continuem a cair sobre os reservatórios das usinas hidrelétricas.

Ele ponderou, no entanto, que a bandeira tarifária poderá variar em momentos de "estresse" maior para as condições de geração de energia do sistema brasileiro, principalmente no período seco.

(Por Letícia Fucuchima)