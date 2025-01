Aviões Comac para Vietnã mostram impulso da China no mercado internacional

Após meses de negociações, a principal companhia aérea privada do Vietnã, a VietJet, deveria ter iniciado em 15 de janeiro o arrendamento de curto prazo de dois jatos regionais C909 operados por tripulantes da Chengdu Airlines da China, de acordo com documentos vistos pela Reuters que fornecem informações sobre sua estratégia.

No entanto, o órgão regulador de aviação do Vietnã ainda não autorizou o negócio, pois está cauteloso quanto a dar luz verde a um avião atualmente certificado apenas pela China e pela Indonésia, disseram as duas fontes e uma terceira.

O C909, com capacidade para até 90 passageiros e conhecido até novembro como ARJ21, foi o primeiro avião com motor a jato da China a atingir a produção comercial e entrou em serviço em 2016, com cerca de 160 aeronaves entregues até o momento.

O jato regional não é tão conhecido quanto o avião de corredor único C919, mais avançado, da Comac, mas permitirá que o fabricante de aviões se estabeleça em um dos mercados de aviação que mais crescem no mundo e aumente sua visibilidade fora da China antes do aumento da produção do C919. Isso também enviaria uma mensagem aos rivais.

A VietJet vinha conversando com uma empresa estrangeira de leasing há meses para alugar dois jatos regionais E190, da Embraer, segundo fontes distintas familiarizadas com as discussões, e uma delas acrescentou que os pilotos estavam em processo de contratação para esses aviões.

Mas as negociações fracassaram no final do ano passado, informou a mídia vietnamita. A VietJet pretendia usar os aviões da Embraer ou da Comac para conectar as principais cidades do Vietnã ao arquipélago turístico de Con Dao, onde os jatos maiores não podem pousar.