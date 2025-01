Dólar tem leve alta com retomada de temores por abordagem comercial agressiva de Trump

"Hoje vemos um cenário um pouco mais estressado, com agenda vazia e expectativa que o governo Trump comece a impor suas tarifas, inicialmente sobre México e Canadá", disse Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.

"Logo a seguir, a gente espera que vá para cima de Brasil, China e os demais países, então a gente imagina um dólar mais estressado nos próximos dias, recuperando o que perdeu ontem" completou.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,62%, a 108,660, depois de acumular perda de 1,2% na segunda-feira, no que foi a maior queda diária desde o final de 2023.

Na cena doméstica, o início de ano continua sendo marcado por falta de notícias, principalmente sobre o cenário fiscal, que segue sendo o principal ponto de receio do mercado desde o ano passado.

Na véspera, o Banco Central vendeu um total de 2 bilhões de dólares em dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra), no que foi a primeira intervenção no câmbio da gestão do presidente da autarquia, Gabriel Galípolo.

Em dezembro, o BC ainda sob a presidência de Roberto Campos Neto vendeu um total de 32,6 bilhões de dólares em leilões ao mercado. Na época, a autarquia quis atender à tradicional demanda de fim de ano por moeda, quando fundos e empresas costumam enviar recursos ao exterior.