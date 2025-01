Empresas deveriam acabar com divulgações trimestrais de resultados, diz fundo soberano da Noruega

O número de corporações listadas em bolsas de valores públicas diminuiu nas últimas décadas, e mais empresas agora são controladas por fundos de private equity, nos quais o NBIM é impedido pelo governo norueguês de investir.

O fundo argumentou que os ciclos de balanços trimestrais levam ao risco de as empresas priorizarem resultados de curto prazo e o cumprimento das previsões dos analistas em detrimento do investimento de longo prazo, da criação de valor e do desenvolvimento sustentável.

"O curto prazo pode minar os benefícios de ser listado publicamente e desencorajar as empresas com estratégias de longo prazo a abrirem ou permanecerem em bolsa", disse o fundo norueguês, acrescentando que essa tendência limita a capacidade dos investidores de diversificar riscos.

O presidente-executivo do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, em uma carta aos acionistas no ano passado, disse que a intensificação das exigências de relatórios e a "pressão implacável dos resultados trimestrais" provavelmente estão entre os fatores que levam as empresas a se absterem de abrir o capital.

Economizando a receita do petróleo para as gerações futuras, o fundo norueguês cresceu de zero em 1996 para um valor mais de três vezes superior ao do produto interno bruto anual da Noruega, ou 310 mil dólares para cada norueguês.

O fundo detinha 72% de seus ativos em ações em 30 de junho de 2024, sua última data de divulgação, 26% em mercados de renda fixa, 1,7% em imóveis não listados e 0,1% em infraestrutura de energia renovável não listada, como parques eólicos.