Exportadores alemães esperam queda de 2,7% nas vendas em 2025, diz órgão comercial

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - Cerca de 80% das empresas alemãs que comercializam seus produtos no exterior esperam um novo declínio nas vendas este ano, disse a associação comercial BGA nesta terça-feira, prevendo um declínio de 2,7% no volume dos negócios em comparação com 2024.

"As perspectivas para 2025 são sombrias", disse o presidente da BGA, Dirk Jandura. "As pequenas e médias empresas perderam a confiança na política."