Netflix tem adição recorde de 19 milhões de assinantes no quarto trimestre

Por Dawn Chmielewski

(Reuters) - A Netflix ganhou 18,9 milhões de assinantes no último trimestre do ano, superando as previsões de Wall Street, com eventos esportivos ao vivo e o retorno de sua popular série sul-coreana "Round 6" atraindo um número recorde de novos clientes, informou a empresa nesta terça-feira.

A gigante do streaming disse que, à medida que continua a investir em conteúdo que seus membros valorizam, aumentará os preços do serviço para a maioria dos planos nos Estados Unidos, Canadá, Portugal e Argentina.