Preço do petróleo cai após Trump decretar aumento da produção nos EUA

Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira (21), depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou uma emergência energética nacional no primeiro dia no cargo, aumentando as preocupações com o aumento da produção dos EUA em um mercado que se espera que tenha excesso de oferta este ano.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram US$ 0,86, ou 1,1%, a US$ 79,29 por barril. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) para entrega em fevereiro caíram US$ 1,99, ou 2,6%, a US$ 75,89 na última sessão de negociação.

O contrato do WTI para março, negociado de forma mais ativa, caiu 2%, ficando a US$ 75,83 por barril. Não houve fechamento no mercado dos EUA na segunda-feira (20) devido a um feriado público.