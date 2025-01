Presidente-executivo do BofA considera políticas econômicas de Trump "boas" para os negócios

Por Lananh Nguyen

DAVOS, Suíça (Reuters) - O presidente-executivo do Bank of America, Brian Moynihan, saudou nesta terça-feira as medidas econômicas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde sua posse, como "boas" para os negócios.

"Eles querem ver a economia dos EUA crescer e prosperar", disse Moynihan em uma entrevista à Reuters nesta terça-feira, referindo-se ao novo governo.