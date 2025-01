STOXX 600 tem pico de três meses com impulso de ações de saúde e luxo

O setor de saúde, que tem forte peso, foi o maior impulso, com alta de 1,5%, com a fabricante de medicamentos Novo Nordisk avançando 4%.

As ações de luxo ganharam 1,5%, impulsionadas por um salto de 5,3% na Burberry.

O setor de artigos de uso pessoal e doméstico também esteve entre os de melhor desempenho, com alta de 1,2%.

Em todo o mundo, os mercados fervilharam de expectativa com o início da Presidência de Trump nos EUA. Embora não tenha imposto tarifas imediatamente depois de assumir o cargo, ele disse que está pensando em impor tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México em 1º de fevereiro.

Trump também revelou seus planos para reverter o déficit comercial dos EUA com a União Europeia, seja com tarifas ou com mais exportações de energia.

"O presidente Trump poupou a China e a União Europeia. Nenhum aumento nos impostos sobre a China ou novos impostos sobre a Europa diminuem as tensões", no entanto, a incerteza sobre as tarifas é a maior desvantagem para o comércio e os investimentos europeus", disseram analistas do Société Générale em nota.