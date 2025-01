Taxas dos DIs sobem com recomposição técnica e Trump ainda no foco

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Depois do recuo firme da véspera, após o governo Trump indicar que a adoção de novas tarifas de importação nos Estados Unidos não seria imediata, as taxas dos DIs fecharam a terça-feira em alta no Brasil, com investidores recompondo alguns prêmios na curva em meio à avaliação de que a situação fiscal brasileira não melhorou.

No fim da tarde, a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para julho de 2025 -- um dos mais líquidos no curtíssimo prazo -- estava em 14,04%, ante o ajuste de 14,032% da sessão anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 14,955%, com alta de 2 pontos-base ante o ajuste de 14,931%. No miolo da curva, a taxa do DI para janeiro de 2029 marcou 15,06%, ante 14,992 na véspera.