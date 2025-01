United Airlines projeta lucro trimestral acima do esperado

Por Rajesh Kumar Singh

CHICAGO (Reuters) - A United Airlines previu nesta terça-feira um lucro maior do que o esperado para o trimestre atual, após seus ganhos superarem as estimativas de Wall Street no quarto trimestre, impulsionados pela forte demanda por viagens e por um melhor poder de precificação.

As ações da companhia aérea com sede em Chicago subiam cerca de 5% nas negociações pós-mercado dos Estados Unidos.