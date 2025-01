Von der Leyen sinaliza disposição da UE em trabalhar com os EUA

Trump disse na segunda-feira que deseja reverter o déficit comercial dos EUA com a UE, seja com tarifas ou com mais exportações de energia.

Em uma de suas primeiras medidas, ele instruiu as agências federais a investigar os persistentes déficits comerciais dos EUA, as práticas comerciais injustas e a suposta manipulação de moeda por outros países.

Von der Leyen não mencionou Trump pelo nome, mas se referiu ao uso crescente de sanções, controles de exportação e tarifas para proteger os interesses nacionais.

"Precisaremos trabalhar juntos para evitar uma corrida global para o abismo", acrescentou, referindo-se à expressão "race to the bottom", que significa uma competição prejudicial para todas as partes.

"Porque não é do interesse de ninguém romper os laços da economia global. Em vez disso, precisamos modernizar as regras para sustentar nossa capacidade de produzir ganhos mútuos para nossos cidadãos."

Von der Leyen chamou os EUA de um dos parceiros mais próximos da UE.