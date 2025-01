Autoridade do BCE diz ser improvável que políticas de Trump tenham muito impacto sobre a inflação do euro

(Reuters) - As políticas do novo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem afetar a inflação norte-americana, mas é improvável que tenham muito impacto sobre os preços na Europa, disse a autoridade do BCE François Villeroy de Galhau nesta quarta-feira.

"Poderíamos esperar, mas digo isso com muita cautela, esse programa terá efeitos inflacionários nos EUA devido às tarifas e às expansões fiscais", disse Villeroy em um painel no fórum econômico de Davos.

"Do lado europeu, não acho que os efeitos inflacionários serão tão significativos, portanto, espero que esse processo de desinflação continue", acrescentou Villeroy, que também é pesidente do banco central francês.