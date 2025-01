Dólar fecha abaixo dos R$6 pela 1ª vez no ano com moderação dos EUA em tarifas

No Brasil, isso se traduziu na baixa das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) e na queda do dólar para abaixo dos 6,00 reais -- um ponto técnico e psicológico importante, que vinha sustentando as cotações.

Operador ouvido pela Reuters pontuou que o dólar para fevereiro -- o mais negociado e, no limite, o que conduz as cotações no segmento à vista -- viu ordens de stop serem disparadas ao atingir os 5,5990 reais e, depois disso, os 5,5945 reais.

Nestes pontos técnicos, investidores comprados (posicionados na alta das cotações) fecharam algumas posições, amplificando a queda da moeda no mercado futuro e, consequentemente, no segmento à vista.

Assim, após marcar a cotação máxima de 6,0213 reais (-0,17%) às 9h22, ainda no início da sessão, o dólar à vista atingiu a mínima de 5,9163 reais (-1,91%) às 13h53.

Profissionais ouvidos pela Reuters ponderaram, no entanto, que a manutenção do dólar abaixo dos 6,00 reais no curto prazo dependerá não apenas do noticiário externo, mas também da capacidade de o governo Lula convencer o mercado de que o ajuste fiscal é viável.

“Na agenda do governo estão medidas adicionais de contenção de gastos, mas há também a reforma do Imposto de Renda -- que é uma discussão meritória, mas da forma em que foi colocada criou aversão ao tema”, pontuou Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.