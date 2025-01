Dólar recua com falta de medidas concretas em política comercial dos EUA

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,19%, a 6,025 reais na venda.

Por mais uma sessão, os investidores continuam concentrados em notícias vindas da maior economia do mundo, onde Trump inicia seu novo governo com a assinatura de uma série de decretos e o anúncio de planos para as próximas semanas.

Os mercados têm voltado suas atenções para qualquer indício sobre como será a abordagem do governo Trump para a política comercial do país, uma vez que a promessa de imposição de tarifas de importação esteve no centro da campanha presidencial do republicano.

Apesar de renovar suas ameaças tarifárias nos primeiros dias do cargo, Trump apenas orientou até agora as agências federais a investigarem os déficits comerciais dos EUA e as práticas comerciais injustas de parceiros.

Na véspera, por exemplo, Trump prometeu atingir a União Europeia com tarifas e disse que seu governo está discutindo uma taxa de 10% sobre as importações chinesas, mas as ameaças pareciam gerar pouco efeito nos mercados diante da falta de medidas mais concretas.

"Essa abordagem do governo Trump, de primeiro ameaçar para depois estudar se realmente vai ser implantada alguma tarifa sobre as outras economias, tem levado a um movimento de enfraquecimento global do dólar", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.