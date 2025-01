Embraer vai instalar painéis de energia solar em unidades nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer disse nesta quarta-feira que vai expandir o uso de energia renovável em suas unidades dos Estados Unidos, iniciando com a instalação de painéis solares em sua sede de aviação executiva em Melbourne, conforme comunicado à imprensa.

A Florida Power & Light Company (FPL) está trabalhando na iniciativa em conjunto com a fabricante de aeronaves, que disse que a medida é o primeiro e maior projeto de geração de energia solar da Embraer dentre todas as suas operações globais.

"Essa iniciativa reforça o compromisso da Embraer em atingir a meta de operar com 100% de sua energia proveniente de fontes renováveis até 2030, em todas as suas instalações globais", afirmou a companhia no comunicado.