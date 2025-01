Governo faz balanço de medidas fiscais para avaliar necessidade de mais projetos, diz Ceron

(Reuters) - O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta quarta-feira que o governo está fazendo o balanço das alterações nas medidas de contenção de gastos aprovadas pelo Congresso no fim do ano passado, acrescentando que, se necessário, novos projetos serão apresentados.

Falando em entrevista à Rádio Gaúcha, Ceron ainda afirmou que o compromisso fiscal do governo para 2025 é o mesmo do ano passado, quando o Executivo conseguiu ficar próximo do centro das metas fiscais, e apontou que a inflação precisa ser levada de volta para próximo da meta perseguida pelo Banco Central.

"Estamos passando pelo momento de fazer o balanço das medidas que foram aprovadas, que tiveram alterações, para verificar se ainda há necessidade de alguma medida adicional para cumprirmos as metas do ano", disse, prevendo a conclusão da avaliação sobre as medidas até o fim do mês.