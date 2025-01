Fundos de hedge fazem grandes apostas para início de 2º mandato de Trump

Por Nell Mackenzie e Carolina Mandl e Summer Zhen

LONDRES (Reuters) - Os fundos de hedge se posicionaram para a presidência de Donald Trump nos Estados Unidos com seus níveis mais altos de empréstimos desde 2010, enquanto apostam que o dólar continuará a subir, de acordo com pesquisas bancárias e dados do setor.

Os fundos de hedge de negociados em bolsa nos EUA iniciaram a semana com alavancagem bruta no nível mais alto desde 2010, de acordo dados do Morgan Stanley. A alavancagem bruta reflete o quanto um fundo de hedge aumentou seu posicionamento no mercado.