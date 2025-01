Fusão Gol/Azul é 'mal necessário' em mercado já com pouca competição

Outra possibilidade seria o Cade exigir que as empresas permaneçam separadas em determinadas áreas, como comercialização e precificação de tarifas, gestão de receita e gestão das malhas aéreas, acrescentou.

No caso do remédio envolver ajustes nas malhas ou na frequência de voos, uma rota que deve ser analisada é a que conecta as principais cidades do Brasil a Miami, visto que Gol e Azul, juntas, possuem participação significativa nesses voos, afirmou o advogado Xavier Rosales, cujo escritório esteve envolvido em casos como as tentativas anteriores de aquisição da Avianca e a fusão recentemente bloqueada entre as norte-americanas JetBlue e Spirit Airlines.

"Pode ocorrer que, entre as duas aéreas, em um determinado aeroporto ou horário, ou para uma rota específica, as capacidades fiquem excessivamente concentradas. E uma das medidas para que a operação seja aprovada, do ponto de vista da concorrência, é buscar formas de desconcentrar."

Dos males, o menor

Para Castellini, a eventual combinação entre Azul e Gol é um "mal necessário". "O que está bastante evidente é que a Azul não estava conseguindo manter suas operações, ela já estava enxugando a malha. Então, se não houver essa fusão, é possível um cenário que a Azul passe a ter uma malha menor."

Na visão de Villa, tal cenário forçaria a Azul a procurar novas alternativas. "Eu vejo que se não acontecer a fusão, o caminho mais provável é que a Azul também passe pelo processo de avaliar se não é o caso de uma recuperação judicial", afirmou.