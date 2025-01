Governo tem unidade absoluta em prol do equilíbrio fiscal, diz Rui Costa

(Reuters) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem unidade absoluta em prol do equilíbrio fiscal, acrescentando que o Executivo fará ajustes, quando necessário, para garantir o compromisso com as contas públicas.

Falando em entrevista ao programa "Bom dia, ministro", do CanalGov, o ministro apontou que o governo tem cumprido seu compromisso fiscal.

(Por Eduardo Simões)