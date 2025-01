Missão do FMI está na Argentina para avançar nas negociações de novo acordo, diz fonte do ministério

"Não pude acompanhar o presidente a Davos porque serão três dias de trabalho árduo entre a missão do Fundo, a licitação por adesão anunciada ontem e as medidas que estamos terminando de elaborar do Ministério do Comércio", disse Caputo na rede social X.

A Argentina tem um empréstimo do FMI de cerca de 44 bilhões de dólares em vigor.

(Reportagem de Walter Bianchi)