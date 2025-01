Petróleo atinge mínima de uma semana com incertezas sobre tarifas de Trump

Isso coloca o Brent pelo quinto dia consecutivo em queda, pela primeira vez desde setembro, e o WTI em queda pelo quarto dia consecutivo, pela primeira vez desde novembro. Ambos os índices de referência do petróleo fecharam em seu nível mais baixo desde 9 de janeiro, pelo segundo dia consecutivo.

"Possíveis sanções sob o novo governo Trump permanecem obscuras, com possíveis tarifas relacionadas ao Canadá e ao México agora aparentemente na vanguarda das incertezas dos operadores", disseram analistas da empresa de consultoria em energia Ritterbusch and Associates em uma nota.

Trump disse que seu governo estava discutindo a imposição de uma tarifa de 10% sobre os produtos importados da China em 1º de fevereiro, o mesmo dia em que ele disse anteriormente que o México e o Canadá poderiam enfrentar taxas de cerca de 25%.

Ele também prometeu impor tarifas sobre as importações europeias, sem fornecer mais detalhes, e ameaçou com novas tarifas contra a Rússia se o país não fizer um acordo para acabar com sua guerra na Ucrânia.

"A atenção do mercado de petróleo está lentamente se afastando das sanções dos EUA contra a Rússia e se voltando para a possível política comercial do presidente Trump", disseram analistas do ING, acrescentando que o complexo energético ficou sob pressão com a crescente ameaça de tarifas.

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York, Jeslyn Lerh em Cingapura, Arunima Kumar em Bengaluru e Enes Tunagur em Londres)