Presidente do BCE diz que plano de Trump para fomentar manufatura é estratégia questionável

(Reuters) - O objetivo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de fomentar a manufatura no país por meio do aumento de barreiras comerciais é uma abordagem questionável, uma vez que a economia já está funcionando perto de sua capacidade, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, nesta quarta-feira.

"Essa teoria da substituição, em outras palavras, de que reduzirei as importações da Europa para reforçar a produção doméstica, é questionável, porque a economia dos EUA está quase superaquecida no momento", disse Lagarde à CNBC em uma entrevista às margens do Fórum Econômico Mundial, em Davos.

A taxa de desemprego está baixa e a capacidade é limitada, portanto, a instalação de capacidade de fabricação adicional levará tempo, argumentou Lagarde.