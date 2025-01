Reag Investimentos tem novo diretor presidente

(Reuters) - A Reag Investimentos anunciou nesta quarta-feira as renúncias de seu diretor presidente, Leonardo Pereira, e do membro do conselho de administração da companhia, Leonardo Grapeia, conforme comunicado ao mercado.

As informações também constam em ata da reunião do conselho de administração da Reag desta quarta-feira.

Em função da saída de Leonardo Grapeia, o conselho elegeu Dario Graziato Tanure -- diretor de relações com investidores da Reag -- como membro do colegiado e escolheu Robert John van Dijk como diretor presidente da companhia, acrescentou a ata.