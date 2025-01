Governo buscará "conjunto de intervenções" para baixar preços dos alimentos, diz Rui Costa

(Reuters) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará reuniões para adotar "um conjunto de intervenções" com o objetivo de reduzir os preços dos alimentos aos consumidores, ao mesmo tempo que expressou a esperança de que safras melhores neste ano contribuam para a redução dos preços.

"A princípio vamos fazer algumas reuniões com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento Agrário -- que pega as pequenas propriedades -- e o Ministério da Fazenda para a gente buscar um conjunto de intervenções que sinalizem para um barateamento dos alimentos", disse Costa em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", do CanalGov.

"No final do ano passado o presidente fez uma reunião com as redes de supermercados do país também com a mesma pauta, as redes de supermercados sugeriram algumas medidas e nós vamos implementá-las agora neste primeiro bimestre."