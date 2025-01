Uber volta a operar serviço de passageiros em motos em SP

SÃO PAULO (Reuters) - A norte-americana Uber anunciou nesta quarta-feira que voltou a oferecer na cidade de São Paulo serviço de transporte de passageiros em motocicletas, apesar de forte oposição da prefeitura contra o serviço retomado alguns dias atrás pela rival 99.

A volta do serviço com motos da Uber em São Paulo ocorre inicialmente apenas fora do chamado "centro expandido" da maior cidade da América Latina, "o que permitirá uma análise cuidadosa da sua demanda e utilização, ao passo que atende também quem mais precisa de alternativas acessíveis de mobilidade na capital", afirmou a companhia em comunicado à imprensa.

A 99 voltou a operar o serviço popularmente conhecido como "mototáxi" em São Paulo na semana passada, usando como base legal lei federal de 2018 que estabeleceu a Política Nacional de Mobilidade Urbana.