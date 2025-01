Usina Angra 1 fará parada prolongada para modernização a partir de abril, diz Eletronuclear

"O prazo exato precisa de concatenação inclusive com serviços terceirizados do exterior... Estamos trabalhando com eles para que toda a modernização desta etapa seja feita no menor prazo possível", disse Raul Lycurgo, presidente da Eletronuclear.

Segundo o executivo, a parada pode acabar sendo mais curta do que o prazo estimado, chegando a cerca de 60 dias.

"Uma parada normal de troca de combustível nuclear leva entre 25-30 dias... Esta parada será maior, pois temos que fazer a instalação de todos os equipamentos da primeira etapa da modernização de Angra 1 para sua operação por mais 20 anos", acrescentou o executivo, lembrando que 800 milhões de reais serão investidos neste ano nesse projeto.

Com 640 megawatts (MW) de potência, Angra 1 é a primeira usina nuclear brasileira, tendo entrado em operação há 40 anos.

A unidade, localizada em Angra dos Reis (RJ), obteve renovação de sua licença por mais 20 anos no fim do ano passado. A permissão foi dada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

A usina foi desconectada pontualmente do Sistema Interligado Nacional (SIN) no último sábado, em função de um problema no sistema de óleo de selagem do gerador elétrico principal. A previsão é de que ela retorne às operações ainda neste semana.